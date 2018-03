Im Schatten von Protesten gegen rechte Verlage ist in Leipzig die Buchmesse eröffnet worden.

Bei einem Festakt im Gewandhaus wurde die norwegische Autorin Asne Seierstad mit dem Preis zur Europäischen Verständigung ausgezeichnet. In ihrem dokumentarischen Roman "Einer von uns. Die Geschichte eines Massenmörders" setzt sie sich mit dem Attentäter Anders Breivik und seinen Opfern auseinander.



Mehrere hundert Menschen haben in Leipzig gegen rechte Verlage auf der Buchmesse protestiert.



Man werde es nicht hinnehmen, dass rechte Ideologien auf der Buchmesse verbreitet würden, sagte Mitinitiator René Arnsburg vor dem Gewandhaus. Es gehe nicht um ein Verbot, sondern um Widerstand. Hinter der Initiative stehen mehr als 70 unabhängige Verlage sowie rund 200 Einzelpersonen, die einen Aufruf gegen rechte Stimmungsmache auf der Buchmesse unterzeichnet haben.



Auch auf der Messe selbst hat die Initiative Aktionen geplant. Die Wochenzeitung "Junge Freiheit" hatte in der Vorwoche ihre Teilnahme zurückgezogen. Durch die Standplatzierung in einem von der Messe konstruierten "rechtsextremen Block" von Verlagen sei eine Teilnahme absolut rufschädigend und wirtschaftlich sinnlos, hieß es zur Begründung.



Für Besucher ist die Buchmesse ab morgen geöffnet. Bis Sonntag wird es in Leipzig mehr als 3.000 Veranstaltungen geben.

