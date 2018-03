Heute öffnet die Leipziger Buchmesse für Besucher.

Mehr als 2.600 Aussteller aus 46 Ländern sind vertreten. Am Nachmittag wird der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. Die Messe dauert bis Sonntag.



Sie wird auch geprägt von der Debatte über die Präsenz rechter Verlage, gegen die gestern mehrere Hundert Menschen protestierten. Bei der Eröffnungsfeier am Abend sagte Börsenvereinschef Riethmüller, die gesamte Zivilgesellschaft sei gefordert, auch extreme Positionen nicht wegzuschweigen. Wenn man Meinungsfreiheit ernst nehme, müsse man sie auch jenen zugestehen, deren Wertvorstellungen man nicht teile und sogar für gefährlich halte.



Im vergangenen Herbst war es auf der Frankfurter Buchmesse zu Tumulten an den Ständen rechter Verlage gekommen.

