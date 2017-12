In Leipzig beginnt am Vormittag der Jahreskongress des Chaos Computer Clubs.

Zu der viertägigen Veranstaltung werden 15.000 Teilnehmer erwartet. Die Themen reichen von Sicherheitslücken und Hackerangriffen bis hin zu Datenschutz und künstlicher Intelligenz. Ein Vortrag befasst sich etwa damit, dass Ladestationen für Elektroautos manipuliert werden können. So ist es demnach möglich, sein Auto auf fremde Kosten zu laden.



Der Chaos Communication Congress wird seit den achtziger Jahren ausgerichtet. Er fand bisher stets in Hamburg oder Berlin statt - und nun zum ersten Mal in Leipzig.

