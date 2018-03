Die Leipziger Buchmesse hat zum ersten Mal seit vielen Jahren weniger Besucher verzeichnet.

Nach Angaben der Veranstalter kamen an den vier Ausstellungstagen 271.000 Gäste auf das Messegelände und zum angeschlossenen Festival "Leipzig liest". Das waren 14.000 weniger als vor einem Jahr.



Die Buchmesse war in diesem Jahr von einem Wintereinbruch begleitet worden. Am Samstag gab es am Leipziger Hauptbahnhof stundenlang Probleme wegen Schneeverwehungen und eingefrorener Weichen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.