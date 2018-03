In Leipzig wird heute Abend die Buchmesse eröffnet.

Zum Auftakt wird der Leipziger Buchpreis verliehen. Die Auszeichnung erhält in diesem Jahr die norwegische Autorin und Journalistin Asne Seierstad für ihren dokumentarischen Roman "Einer von uns. Die Geschichte eines Massenmörders". In dem Buch setzt sie sich mit dem rechtsextremen Attentäter Anders Breivik und seinen Opfern auseinander.

Für Besucher und Fachpublikum wird die Messe am Donnerstag geöffnet. Schwerpunktland ist Rumänien.

