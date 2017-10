Der SPD-Vorsitzende Schulz hat seine Partei zu Geschlossenheit aufgerufen.

Die Basis erwarte Zusammenhalt und wolle nicht, dass sich die Partei in Flügelkämpfen und Personalstreitigkeiten zerlege, sagte Schulz in Leipzig auf der zweiten Regionalkonferenz der SPD. Sein gemeinsamer Auftritt mit Fraktionschefin Nahles habe den Menschen gezeigt, dass die Führung der Partei zusammenarbeite, betonte der SPD-Chef



Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Dulig sprach von einer Rückenstärkung für Schulz. Zuletzt hatte es immer wieder Diskussionen über dessen politische Zukunft gegeben.



Eine erste Regionalkonferenz hatte die SPD gestern in Hamburg abgehalten. Insgesamt will die Partei acht solcher Veranstaltungen durchführen, um die Niederlage bei der Bundestagswahl aufzuarbeiten und ihre Neuausrichtung voranzutreiben.