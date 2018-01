Kurz vor dem Sonderparteitag der SPD hat Parteichef Schulz erneut für eine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU geworben. Die SPD sei gut beraten, auf der Grundlage der Erfolge, die man in den Sondierungen erzielt habe, diesen Schritt zu machen, sagte Schulz in Bonn nach Beratungen der Parteigremien. Er zeigte sich offen, dass die Parteispitze Überlegungen aus Nordrhein-Westfalen im Leitantrag aufgreift.

Die Antragskommission werde bewerten, inwieweit noch Vorschläge hinzufügbar seien, meinte Schulz. Konkret nannte er Maßnahmen gegen eine Zwei-Klassen-Medizin und eine Härtefallregelung beim Familiennachzug. Er habe von vielen Sozialdemokraten aus Europa Nachrichten bekommen, dass man auf einen Richtungswechsel in der Europapolitik hoffe, erklärte der SPD-Chef.



Die 600 Delegierten sollen morgen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen auf der Grundlage der Sondierungen mit der Union entscheiden. Die Arbeit am Leitantrag soll erst unmittelbar vor Beginn des Parteitags um 11 Uhr abgeschlossen werden, verlautete aus SPD-Kreisen.



Die "Welt am Sonntag" meldet, Parteichef Schulz wolle Gegner von Koalitionsverhandlungen mit einer kämpferischen Rede überzeugen. Darin werde er die Erfolge in den Sondierungsgesprächen etwa in der Europapolitik hervorheben. Außerdem wolle Schulz einen neuen Regierungsstil und eine Halbzeitbilanz einer künftigen Regierung nach zwei Jahren versprechen.



SPD-Fraktionschefin Nahles hat parteiinterne Kritiker vor den Folgen eines Neins zu Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU gewarnt. Sie sagte der "Welt am Sonntag", in diesem Fall komme es zu einer riskanten Neuwahl für die Sozialdemokraten. Zudem würde das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik leiden.



Der Arbeitnehmerflügel der Union will der SPD bei möglichen Koalitionsverhandlungen entgegenkommen. Der Bundesvize der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Bäumler, sprach sich im "Handelsblatt" für eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristung im Arbeitsrecht aus, wie es auch Vertreter der SPD verlangen. Gerade für junge Menschen seien befristete Arbeitsverhältnisse ein Hindernis für die Lebensplanung.



Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Strobl kritisierte dagegen Forderungen aus der SPD, über wesentliche Ergebnisse der Sondierungen neu zu diskutieren. Man könne über Details sprechen, sagte Strobl den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Aber Grundlegendes, das nicht im Sondierungspapier stehe, komme auch nicht in die Koalitionsverhandlungen.

