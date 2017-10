Der Leo-Baeck-Preis geht in diesem Jahr an den bisheringen Bundestagspräsidenten Lammert.

Der Zentralrat der Juden erklärte in Berlin, Lammert habe sich mehr als ein Jahrzehnt mit Leidenschaft und Vehemenz für die Werte des Grundgesetzes und die bleibende Erinnerung an die Schoah eingesetzt. Mit seinen Ansprachen in den Feierstunden des Deutschen Bundestages zum Internationalen Holocaust-Gedenktag habe er der Nation ins Gewissen geredet. Der Leo-Baeck-Preis wird seit 1957 vom Zentralrat der Juden vergeben. Die Verleihung an Lammert ist für den 1. Februar vorgesehen.