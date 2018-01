Die Bundesregierung fordert von der Türkei Auskunft über die bei der Offensive in Nord-Syrien eingesetzte Ausrüstung.

Angesichts der Berichte über den Einsatz von Leopard-2-Panzern wolle man Informationen einholen, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin. Dazu werde es ein Treffen zwischen dem deutschen Botschafter in Ankara, Erdmann, und dem türkischen Verteidigungsminister Canikli geben.



Deutschland hatte zwischen 2006 und 2011 mehr als 350 Leopard-2-Panzer an die Türkei geliefert. Agenturberichten zufolge wurden - anders als beim Vorgängermodell - keine Einschränkungen für deren Einsatz vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.