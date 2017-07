Außerdem überprüfen wir die Potenziale des Online-Lernens in Klassenzimmern, Hörsälen und der Erwachsenenbildung und blicken auf die Hoffnungen, die weltweit in das Lernen via Internet gesetzt werden.

Die Übersicht:

Montag, 10. Juli 2017:

Reportage: Besuch bei den Lernvideomachern von The Simple Club

Interview mit Lernvideo-Forscher Martin Merkt



Dienstag, 11. Juli 2017:

Service-Beitrag: Lernvideo-Apps im Test und Empfehlungen



Mittwoch, 12. Juli 2017:

Interview mit Christian Spannagel zu Lernvideos und Online-Lernen in der Hochschullehrer



Donnerstag, 13. Juli 2017:

Reportage: Besuch bei einem Lehrerseminar über den Einsatz von Lernvideos im Schulunterricht



Freitag, 14. Juli 2017:

Beitrag: Online-Lernen als Heilsversprechen für Entwicklungsländer



Samstag, 15. Juli 2017:

Diskussionsrunde mit Experten und Lernvideomacher: Was können Lernvideos und Online-Kurse leisten?