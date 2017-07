Die griechische Polizei hat bei einer Razzia im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos zahlreiche Menschen festgenommen.

Nach einem Bericht des Staatsfernsehens waren darunter mehr als 50 Personen, die keine gültigen Papiere besaßen oder deren Asylanträge auch in zweiter Instanz abgelehnt worden waren. Wegen Randale waren schon vergangene Woche viele Menschen in dem Lager festgenommen worden. Sie sollen bald der Justiz vorgeführt werden.



In Moria kommt es seit langer Zeit immer wieder zu Krawallen. Letzte Woche setzten junge Flüchtlinge Zelte und Containerwohnungen in Brand, um gegen ihre bevorstehende Abschiebung in die Türkei zu protestieren. Insgesamt leben auf Lesbos zurzeit 4.000 Flüchtlinge.