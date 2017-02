Lettland 225 US-Soldaten eingetroffen

Die US-Truppen kamen am lettischen Militärstützpunkzt Adazi an (Ingo Wagner, dpa picture-alliance)

In Lettland sind 225 US-Soldaten einer Panzerbrigade eingetroffen.

Die Truppen kamen am Militärstützpunkt in Adazi an, wie die Nachrichtenagentur Leta unter Berufung auf die amerikanische Botschaft in Riga meldet. Die Einheiten lösen den bisherigen Truppenverband ab, der im Rahmen der Operation "Atlantic Resolve" zu Übungszwecken in das baltische Land verlegt worden war. Nach der Annexion der Krimhalbinsel durch Russland hatte die Nato 2014 die Unterstützung der nationalen Streitkräfte der baltischen Staaten, Polens, Ungarns, Rumäniens und Bulgariens beschlossen