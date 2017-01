Lettland Taizé-Jugendtreffen in Riga zu Ende gegangen

Frère Alois, der Prior von Taizé (picture alliance / dpa / Maurizio Gambarini)

Mit einem Festival der Nationen ist gestern Abend in der lettischen Hauptstadt Riga das Europäische Taizé-Jugendtreffen zu Ende gegangen.

Der Prior der Taizé-Gemeinschaft, Frère Alois, dankte den Anwohnern der Stadt. Mehr als 90 Prozent der 15.000 Jugendlichen seien in Gastfamilien aufgenommen worden, sagte er. Das 40. Treffen der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé findet Ende dieses Jahres in Basel statt. Die erste Begegnung hatte es 1978 in Paris gegeben.