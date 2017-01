Letzte Amtshandlungen Obama entlässt Häftlinge, auch aus Guantánamo

US-Flagge in Guantanamo (dpa/picture alliance/EPA FILE/Mike Brown)

In einer seiner letzten Amtshandlungen hat der scheidende US-Präsident Obama weitere Häftlinge aus dem Gefangenenlager Guantánamo entlassen.

Drei Männer wurden an die Vereinigten Arabischen Emirate überstellt, einer nach Saudi-Arabien. Damit werden in dem US-Militärgefängnis auf Kuba noch 41 Personen festgehalten. Zu Beginn seiner Amtszeit hatte Obama versprochen, das Lager aufzulösen, scheiterte aber am Widerstand im Kongress.



Außerdem verkürzte Obama kurz vor Ablauf seiner Amtszeit die Strafen von 330 weiteren Häftlingen, die in den Vereinigten Staaten im Gefängnis sitzen - vor allem wegen gewaltfreier Drogenvergehen. Der Informant Snowden wurde trotz Bitten von Menschenrechtlern nicht begnadigt. Nach Angaben der US-Regierung hatte er dies nicht beantragt.