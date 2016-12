Es ist häufig ein Geschenk auf den letzten Drücker – ein Gutschein für eine Reise, einen Restaurant-Besuch, für Kleidung oder CDs. Doch viele Gutscheine werden dann einfach vergessen und verfallen nach drei Jahren, sagt Alexander Krolzik von der Hamburger Verbraucherzentrale:

"Ja, das ist der Nachteil, auf der einen Seite ist es bequem, einen Gutschein zu verschenken, auf der anderen Seite werden die eben sehr häufig dann irgendwo in der Schublade verstaut und wenn man sie überhaupt wiederfindet, dann häufig erst nach drei, vier oder fünf Jahren. Fragen Sie mal Eltern, was die mit den Gutscheinen ihrer Kinder machen. Wahrscheinlich jeder zweite, jeder dritte Gutschein wird nicht eingelöst."

Ein vergessener Geschenk-Gutschein ist ärgerlich – um viel größere Summen geht es aber bei Versicherungen. Konkret: Bei gekündigten Lebensversicherungen. Denn nicht immer bekommt man dafür das Geld, was einem tatsächlich zusteht, sagt Kerstin Becker-Eiselen von der Hamburger Verbraucherzentrale.

"Wenn Sie diesen Rückkaufwert im Jahr 2013 bekommen haben und das Gefühl haben, dieser Rückkaufwert ist viel zu wenig, dann könnten Sie noch bis Ende 2016 gegen den Versicherer vorgehen und das ist ein ganz großes Thema hier bei uns."

Auch hier gilt also – wie bei den meisten Verträgen – eine Drei-Jahres-Frist. Eine Ausnahme gibt es allerdings für Lebensversicherungen oder privaten Rentenversicherungen, die zwischen Mitte 1994 und Ende 2007 geschlossen wurden. Wer bei diesen Verträgen fehlerhaft oder nicht ausreichend informiert wurde, hat ein Widerspruchsrecht, das nicht verjährt – man sollte sich allerdings vorher beraten lassen:

"Das Thema Widerspruch ist relativ neu und wir haben jetzt allein in diesem Jahr fast 1.000 Fälle davon geprüft. Weil die Leute einfach unzufrieden sind, mit dem, was dabei rauskommt. Das hat was mit der Konstruktion von Lebensversicherungen zu tun. Und die Leute wenden sich an uns, und sagen: Guckt mal hier drauf."

Hoher Beratungsbedarf bei Bau-Finanzierungen

Genauso groß bleibt der Beratungsbedarf auch bei Bau-Finanzierungen – zum Beispiel, wenn man sein Haus verkaufen muss, bevor es abbezahlt ist. Denn dann muss eine Vorfälligkeits-Entschädigung an die Bank gezahlt werden, die mehrere zehntausend Euro kosten kann, erklärt Alexander Krolzik:

"Und wenn diese entweder falsch berechnet wurde oder nicht berechtigt eingefordert wurde, dann können Sie diese zurückverlangen, allerdings auch nur bis Ende dieses Jahres, wenn die Vorfälligkeits-Entschädigung in 2013 gezahlt wurde. Dann allerdings ist wirklich höchste Eile geboten und man muss diese Forderung auch gerichtlich geltend machen, das heißt mindestens einen Mahnbescheid beantragen oder Klage einreichen."

Beeilen sollte man sich auch, wenn man Darlehens-Gebühren für seinen Bauspar-Vertrag gezahlt hat. Der Bundesgerichtshof hatte erst vor Kurzem entschieden, dass diese Gebühr den Kunden benachteiligt und nicht angemessen ist.

"Aber auch hier ist zu beachten, wenn diese Gebühr in 2013 gezahlt wurde, sollte man sich beeilen und müsste halt im Zweifel per Mahnbescheid diese geltend machen oder ein Schlichtungsverfahren bei dem Schlichter der Bausparkassen einleiten, damit keine Verjährung eintritt."

Verjährungsfristen prüfen lohnt sich

Es lohnt sich also, die alten Verträge zu prüfen und Verjährungsfristen im Blick zu behalten. Was sich dagegen selten lohnt, das sind übereilte Entscheidungen für neue Verträge noch im alten Jahr – hier sollten Kunden nicht auf angebliche Schnäppchen hereinfallen, rät die Verbraucherzentrale.