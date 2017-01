Letzte Rede Gauck fordert wehrhafte Demokratie

Joachim Gauck (dpa/Michael Kappeler)

In einer Rede zum Ende seiner Amtszeit hat Bundespräsident Gauck eine wehrhafte und streitbare Demokratie gefordert.

Er sagte, diesem demokratischen und stabilen Deutschland drohten Gefahren. Der Rechtsstaat verliere, wenn er sich im Kampf gegen Gewalt und Terror als zu schwach oder gar hilflos erweise. Mehr Sicherheit sei keine Gefahr für die Demokratie, sondern ein Erfordernis zu ihrem Schutz.



In der internationalen Politik bekräftigte Gauck seine Forderung, Deutschland müsse mehr Verantwortung übernehmen, etwa in der Uno und in der Nato. Die Aussage, es könne niemals eine militärische Lösung geben, sei nur gut, solange sich alle Seiten an diese Maxime hielten, so der Bundespräsident.



Gaucks Amtszeit endet am 18. März. Am 12. Februar wählt die Bundesversammlung seinen Nachfolger.