Die FDP-Politikerin Leutheusser-Schnarrenberger hat die Verschärfung des sogenannten Gefährder-Gesetzes in Bayern als unverhältnismäßig kritisiert.

Die Anforderungen für eine solche Vorbeugehaft seien in der Neufassung nicht eindeutig formuliert, sagte die frühere Bundesjustizministerin im Deutschlandfunk. So reiche künftig eine drohende Gefährdung als Grund aus. Dies gehe weit über das bisher notwendige Kriterium einer konkreten Gefahr hinaus. Das sei verfassungsrechtlich bedenklich, betonte Leutheusser-Schnarrenberger. Bayern bewege sich damit weg von dem, was den deutschen Rechtsstaat ausmache.



Der Landtag in München hatte am Mittwoch zudem beschlossen, dass Gefährder künftig bis zu drei Monate in Präventivhaft genommen werden können. Bisher war dies auf 14 Tage beschränkt.