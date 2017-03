Nachrichten   

Die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat die in Bayern geplante Ausweitung der Vorbeugehaft für Gefährder als unverhältnismäßig kritisiert.

Das Vorhaben höhle den Grundsatz der Unschuldsvermutung in der deutschen Rechtsprechung aus, sagte Leutheusser-Schnarrenberger, die bis 2011 für die FDP im Bundestag saß, im Deutschlandfunk. Der Begriff eines potenziell gefährlichen Menschen sei zudem schwammig. Für Betroffene sei es schwierig, Vorwürfe zu widerlegen. Daher müsse die Vorbeugehaft weiter zeitlich begrenzt bleiben.



Das Landeskabinett in Bayern hatte einen Gesetzentwurf beschlossen, wonach ein Richter für Gefährder beliebig lange Präventivhaft anordnen könnte. Bislang ist die Maßnahme in allen Bundesländern auf wenige Tage beschränkt. In Bayern sind bislang bis zu 14 Tage Vorbeugehaft erlaubt.