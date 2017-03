Nach Ansicht der ehemaligen Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger stehen viele Menschen in der Türkei nicht hinter dem Kurs von Präsident Erdogan.

Die FDP-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, das habe sie in den vergangenen Tagen in Gesprächen in Ankara und Istanbul festgestellt. Ein Teil der Türken könne die Hetze und die Provokationen von Erdogan nicht nachvollziehen. Sie seien vielmehr engagiert in Initiativen, die sich für eine Offenheit zu Europa und für Pressefreiheit einsetzten, betonte Leutheusser-Schnarrenberger. Allerdings seien die Menschen eingeschüchtert von der Staatsmacht. Sie ergänzte, wenn es beim Referendum im April eine Mehrheit für ein Präsidialsystem gebe, dann hätten viele Türken keine Möglichkeit mehr, ihre Rechte zu verteidigen.