Die Bundeswehr soll das irakische Militär zukünftig im ganzen Land unterstützen - und nicht wie bisher nur im Norden.

Das hat Verteidigungsministerin von der Leyen bei einem Besuch in der Hauptstadt Bagdad mitgeteilt. Demnach sollen die deutschen Soldaten in der Logistik und im Sanitätswesen Beratung und Ausbildung anbieten. Leyen betonte, diesen Wunsch hätten ihre Gesprächspartner im Irak an Deutschland herangetragen. Hintergrund ist auch, dass die Terrormiliz IS im Irak weitgehend zurückgedrängt wurde und die Bundeswehr darum andere Formen von Hilfe leisten soll.



Bislang sind 150 deutsche Soldaten im Norden des Irak stationiert und bilden dort kurdische Peschmerga-Kämpfer für den Kampf aus - vor allem gegen den IS. Das Mandat soll aber laut dem neuen Koalitionsvertrag von Union und SPD beendet werden.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.