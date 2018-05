Im Libanon hat es bei der ersten Parlamentswahl seit neun Jahren Teilergebnissen zufolge keine großen Machtverschiebungen gegeben.

Wie Medien berichten, kommen die schiitische Hisbollah und ihre Verbündeten voraussichtlich auf mehr als die Hälfte der Sitze. Das Bündnis des sunnitischen Ministerpräsidenten Hariri hat demnach zwar einige Mandate vor allem in der Haupstadt Beirut verloren. Dennoch bleibe er der stärkste Kandidat für eine Regierungsbildung. Laut Verfassung muss der Ministerpräsident im Libanon Sunnit sein.



Hariri gilt als Vertrauter der Führung in Saudi-Arabien. Die Hisbollah kämpft in Syrien an der Seite der Regierungstruppen von Präsident Assad.

