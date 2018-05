Die Menschen im Libanon wählen heute zum ersten Mal seit neun Jahren ein neues Parlament.

Rund 3,6 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Der Libanon gilt wegen seiner Mischung von Volksgruppen und Religionen, der Einflussnahme ausländischer Staaten und der großen Zahl von syrischen Flüchtlingen im Land als sehr fragil.



Angesichts politischer Krisen wie dem Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien hatte das libanesische Parlament sein 2013 abgelaufenes Mandat mehrfach verlängert. Der Urnengang ist auch der erste seit der Verabschiedung eines neuen Wahlgesetzes im vergangenen Jahr. Dabei wurde das bisherige Mehrheitswahlrecht durch ein kompliziertes Verhältniswahlrecht ersetzt. Es gewinnt nicht mehr die Partei mit den meisten Stimmen in einem Bezirk alle jeweiligen Sitze für das Parlament - stattdessen ist die Verteilung nun abhängig von den Stimmenanteilen. Dadurch sollen auch kleinere Parteien begünstigt werden.



Die obersten Ämter sind allerdings weiter an bestimmte Religionszugehörigkeiten gebunden: Der Präsident muss maronitischer Christ sein, der Ministerpräsident ein Sunnit und der Parlamentspräsident ein Schiit. Die 128 Sitze im Parlament sind ebenfalls strikt auf die religiösen Gemeinschaften aufgeteilt.



Bei der Wahl stehen sich im Wesentlichen zwei Lager gegenüber: eine vom Westen unterstützte Koalition unter Führung von Ministerpräsident Hariri und die vom Iran gestützte Hisbollah-Gruppe. Sie wird von den USA als Terrororganisation eingestuft. Hariri hatte im vergangenen Jahr den Iran heftig kritisiert und ihm vorgeworfen, sich immer wieder in die Politik im Libanon einzumischen. Deshalb hatte er von Saudi-Arabien aus seinen Rücktritt erklärt. Die Hisballoh warf der Regierung in Riad daraufhin ebenfalls Einflussnahme auf den Libanon vor. Schließlich kehrte Hariri nach Beirut zurück und nahm seinen Rücktritt zurück.



Um die 128 Sitze im Parlament bewerben sich 586 Kandidaten. Unter ihnen sind eine Rekordzahl von 86 Frauen sowie Aktivisten der Zivilgesellschaft, die gegen etablierte Parteien und Politiker antreten. Zum ersten Mal konnten auch im Ausland lebende Libanesen an einer Wahl in ihrer Heimat teilnehmen. Allerdings machte nur ein Bruchteil von dieser Möglichkeit Gebrauch.



Trotz des geänderten Wahlrechts erwarten Experten keine allzu großen Veränderungen, nicht nur wegen der festgelegten Religionszugehörigkeiten. Seit dem Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 hat sich die politische Elite kaum gewandelt. Einige wollen jetzt ihren Sitz im Parlament an ihre Söhne und Töchter weitergeben.



Vertreter der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen hatten im Vorfeld Korruption und ausländische Einflussnahme auf die Wahl kritisiert. Zudem ist offenbar auch das komplizierte neue Wahlrecht abschreckend: Viele Bürger erklärte, nicht wählen zu gehen, weil sie nicht wissen wie ihre Stimme gezählt wird. Das Wahlergebnis wird für morgen erwartet.



Einen ausführlichen Beitrag aus der Sendung "Hintergrund" über die Wahl können Sie hier lesen und hören.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.