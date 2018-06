Bundeskanzlerin Merkel hat im Libanon eine Schule besucht, in der einheimische und geflüchtete Kinder im Schichtbetrieb unterrichtet werden.

Die Einrichtung in der Hauptstadt Beirut wird durch ein Hilfsprogramm finanziert, an dem sich Deutschland beteiligt. Dadurch konnten im Libanon in diesem Jahr 270.000 Kinder eine Schule besuchen. Unter ihnen waren mehr als 100.000 Mädchen und Jungen aus Syrien.



Der Libanon hat nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR fast eine Million Menschen aus dem Bürgerkriegsland aufgenommen - gemessen an der Bevölkerungszahl 13 Mal mehr als Deutschland.



Auf ihrer Nahostreise hatte Merkel gestern bereits das Engagement Jordaniens in der Flüchtlingskrise gewürdigt. Am Nachmittag trifft die Bundeskanzlerin mit dem libanesischen Ministerpräsidenten Hariri zusammen.

