Bundeskanzlerin Merkel kommt heute mit dem libanesischen Ministerpräsidenten Hariri zusammen.

Bei dem Gespräch in Beirut soll es um die Lage der mehr als 1,2 Millionen syrischen Flüchtlinge und die schwierige wirtschaftlichen Entwicklung des Landes gehen. Gestern hatte Merkel dem Land einen Kredit von 100 Millionen US-Dollar zugesagt.



Die Kanzlerin will auch eine Schule besuchen, in der morgens libanesische Kinder und am Nachmittag syrische Flüchtlingskinder unterrichtet werden. Deutschland beteiligt sich maßgeblich an der Finanzierung solcher Einrichtungen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.