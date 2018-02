Der Libanon will den von Israel geplanten Weiterbau einer Mauer an der gemeinsamen Grenze verhindern.

In einer Erklärung des Präsidialamts in Beirut heißt es, man werde auf regionaler und internationaler Ebene entsprechende Maßnahmen ergreifen. Den Angaben zufolge verläuft ein Teil der Mauer, an der Israel seit 2012 baut, auf libanesischem Staatsgebiet. Israel weist das zurück. Die Mauer werde entlang der UNO-Demarkationslinie errichtet, die nach dem Abzug der Armee aus dem Südlibanon im Jahr 2000 gezogen worden sei. Israel und der Libanon streiten zudem um Öl-Vorkommen vor der Mittelmeerküste.

