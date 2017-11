Der libanesische Ministerpräsident Hariri hat seinen Rücktritt angekündigt.

Als Grund gab er in einer Fernsehansprache an, dass der Iran und die schiitische Hisbollah-Miliz versuchten, den Libanon unter Kontrolle zu bringen. Hariri sagte, er fürchte, wie sein Vater ermordet zu werden. Die Atmosphäre sei derzeit ähnlich wie vor dem Attentat im Jahr 2005.



Hariri war Ende 2016 zum Ministerpräsidenten ernannt worden. In seiner nationalen Einheitsregierung saßen auch Vertreter der Hisbollah. Das Parlament ist politisch gespalten zwischen dem von den USA und von Saudi-Arabien unterstützten Lager um Hariri und dem von der Hisbollah angeführten Block, der von Iran und Syrien unterstützt wird. Der Regierung unter Hariri gelang es, den Libanon weitgehend vor Auswirkungen des Bürgerkriegs im benachbarten Syrien zu schützen.