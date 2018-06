Bundeskanzlerin Merkel hat dem Libanon weitere Unterstützung bei der Versorgung von Flüchtlingen zugesagt.

Das Land habe eine unglaubliche Aufgabe zu bewältigen, sagte Merkel nach einem Gespräch mit Regierungschef Hariri in Beirut. Dabei wolle Deutschland helfen. Hariri erklärte, die Flüchtlingszahlen überstiegen die Kapazitäten seines Landes bei Weitem. Wichtig sei es auch, das Leben der Libanesen selbst zu verbessern. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR hat das Land fast eine Million Menschen aus dem benachbarten Syrien aufgenommen - gemessen an der Bevölkerungszahl 13 Mal mehr als Deutschland. Zuvor hatte die Bundeskanzlerin Jordanien besucht und auch dort das Engagement des Landes in der Flüchtlingskrise gewürdigt.

