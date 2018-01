Bundespräsident Steinmeier hat bei seinem Besuch im Libanon das dortige Zusammenleben der verschiedenen Religionen und Bevölkerungsgruppen gewürdigt.

Bei einem Treffen mit Vertretern der 18 anerkannten Religionen am Sitz des Großmuftis Derian sagte Steinmeier, der friedliche Religionspluralismus im Libanon habe Vorbildcharakter für die Region.



Vor Studenten der libanesischen Universität Beirut rief Steinmeier zu mehr Kompromissbereitschaft und zur Überwindung der Gewalt im Nahen Osten auf. Deutschland werde im Libanon und in der ganzen Region Kräfte unterstützen, die sich am Verhandlungstisch ernsthaft um Ausgleich bemühten. Er würdigte auch die Leistung des Libanon bei der Aufnahme syrischer Flüchtlinge.



Steinmeier besuchte heute zunächst die deutsche Korvette "Magdeburg", die im Rahmen eines UNO-Einsatzes in Beirut stationiert ist. Außerdem traf er den sunnitischen Regierungschef Hariri und den schiitischen Parlamentspräsidenten Berri zu Gesprächen.

30.01.2018