Der zurückgetretene libanesische Ministerpräsident Hariri will aus Sicherheitsgründen vorerst nicht in seine Heimat zurückkehren

Er werde nun erst einmal in andere arabische Staaten reisen, um die Situation im Libanon zu erörtern, heißt es aus seinem Umfeld. Hariri hatte zuvor in Riad seinen Rücktritt damit begründet, dass er fürchte, Opfer eines Anschlages zu werden wie sein Vater im Jahr 2005. Der Iran und die schiitische Hisbollah-Miliz versuchten, den Libanon unter ihre Kontrolle zu bringen. Der 47-jährige Politiker war Ende 2016 zum Ministerpräsidenten einer nationalen Einheitsregierung ernannt worden, in der auch Vertreter der Hisbollah saßen.



Das iranische Außenministerium wies die Vorwürfe Hariris als unbegründet zurück. Ein Ministeriumssprecher erklärte in Teheran, dieser Rücktritt sei Teil eines neuen Szenarios, um Spannungen auch in der Region zu schüren.