Die FDP fordert ein Sofortprogramm für mehr Innovationen in Deutschland.

Die Freien Demokraten verabschiedeten auf ihrem Bundesparteitag in Berlin ein Konzept für eine technologiefreundlichere Politik. Ziel ist unter anderem, die Digitalisierung von Verwaltung und Bildungseinrichtungen voranzutreiben. Als Schlüsseltechnologie wird in dem Papier die Künstliche Intelligenz bezeichnet.



Außerdem schlägt die FDP vor, der Bund solle seine Beteiligungen an Telekom und Post verkaufen, um damit eine flächendeckende Ausstattung der Schulen und des öffentlich Nahverkehrs mit Gratis-WLAN zu finanzieren.



Auf der Tagesordnung des Parteitag standen noch Debatten zur Europa- und zur Russlandpolitik.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.