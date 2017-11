In Liberia ist die für morgen geplante Präsidentenstichwahl auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Dies entschied laut Medienberichten der Oberste Gerichtshof in Monrovia. Grund ist eine laufende Untersuchung zum ersten Wahlgang, der am 10. Oktober stattgefunden hatte. Der damals gescheiterte Kandidat Brumskine von der Freiheitspartei hatte die Ergebnisse angezweifelt. Sieger im ersten Wahlgang war der frühere Weltfußballer George Weah; auch der zweitplatzierte Bewerber Boakai zog in die Stichwahl ein.