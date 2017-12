Im westafrikanischen Liberia ist die Stichwahl um das Präsidentenamt beendet worden.

2,2 Millionen Bürger waren aufgerufen, sich zwischen dem ehemaligen Fußballprofi Weah und Vizepräsident Boakai zu entscheiden. In der ersten Runde hatte Weah die meisten Stimmen erhalten. Bis zur Veröffentlichung des Endergebnisses hat die Wahlkommission zwei Wochen Zeit.



Es ist das erste Mal seit mehr als 70 Jahren, dass ein demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt in dem westafrikanischen Land die Macht an einen Nachfolger abgeben wird. Präsidentin Sirleaf durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren. Die Friedensnobelpreisträgerin führte das Land aus den Wirren eines 14-jährigen Bürgerkrieges mit mehr als 250.000 Toten.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.