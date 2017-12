In Liberia hat die Wahlkommission den ehemaligen Fußball-Profi Weah zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt.

Nach Angaben eines Sprechers erreichte der 51-Jährige in der Stichwahl 61,5 Prozent der Stimmen. Sein Gegner, der 73-jährige Vizepräsident Boakai, kam demnach auf 38,5 Prozent. Weah gehört der Partei des demokratischen Wandels an; Boakai repräsentiert die regierende Einheitspartei.



UNO-Generalsekretär Guterres gratulierte Weah zu seinem Sieg. Die Abhaltung friedlicher, transparenter und freier Wahlen bestätige Liberias entschlossenen Weg zu Frieden und Stabilität, sagte ein Sprecher von Guterres. Die USA begrüßten das Wahlergebnis als Meilenstein in der Geschichte des westafrikanischen Landes.

