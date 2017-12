In Liberia hat der frühere Fußball-Profi Weah die Präsidentenwahl gewonnen.

Wie offiziell in der Hauptstadt Monrovia mitgeteilt wurde, erhielt er nach Auszählung nahezu aller Stimmen 61,5 Prozent. Sein Herausforderer, der stellvertretende Staatschef Boakai, kam auf 38,5 Prozent. Beide Kandidaten hatten sich in einer Stichwahl gegenüber gestanden.



Weah gehört der Partei des demokratischen Wandels an; Boakai repräsentiert die regierende Einheitspartei.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.