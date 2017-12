Der künftige liberianische Präsident Weah hat seinem Volk eine Verbesserung des Lebensstandards versprochen.

Der frühere Fußball-Profi sagte in Monrovia, alle Mitglieder seines Kabinetts würden sich ganz der Idee widmen, für die Mittellosen und für einen sozialen Wandel zu arbeiten. Auch versprach er, die Korruption zu bekämpfen und ausländische Investitionen ins Land zu locken.



Weah hatte die Stichwahl am Dienstag klar gewonnen und tritt in drei Wochen die Nachfolge von Präsidentin Johnson-Sirleaf an.

