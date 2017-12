In Liberia hat die zweite Runde der Präsidentschaftswahl begonnen.

In der Stichwahl treten der ehemalige Fußballprofi Weah und Vizepräsident Boakai gegeneinander an. Die Abstimmungslokale sind bis 19 Uhr unserer Zeit geöffnet. Es ist das erste Mal seit mehr als 70 Jahren, dass ein demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt in dem westafrikanischen Land die Macht an einen Nachfolger abgeben wird. Präsidentin Sirleaf durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren. - Sirleaf führte Liberia aus den Wirren eines 14 Jahre dauernden Bürgerkriegs mit mehr als 250.000 Toten. Der versuchte Wiederaufbau des Landes wurde von Ebola-Epidemien in den Jahren 2014 und 2015 zurückgeworfen.

