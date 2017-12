Ein Anschlag auf eine wichtige Pipeline in Libyen könnte die Öl-Produktion in dem nordafrikanischen Land einschränken.

Unbekannte hatten eine Rohöl-Pipeline, die zur Hafenstadt As-Sidr am Mittelmeer führt, teilweise zerstört. Die Nationale Ölgesellschaft prüft derzeit, wie schwer die Schäden sind. Unklar ist auch, wer für den Vorfall verantwortlich ist. Zuletzt waren auch Dschihadisten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der Region aktiv.



Der Verkauf von Öl ist die Haupteinnahmequelle für das vom Bürgerkrieg zerrissene Libyen. Im Sommer war die Förderung mit mehr als einer Million Barrel pro Tag auf den höchsten Stand seit etwa vier Jahren angestiegen.

