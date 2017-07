Die rivalisierenden Machthaber im libyschen Bürgerkrieg haben sich unter Vermittlung des französischen Präsidenten Macron auf gemeinsame Positionen verständigt.

Dazu gehören ein 10-Punkte-Plan mit einer Waffenruhe und Wahlen im Frühjahr. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung des Ministerpräsidenten der international anerkannten Übergangsregierung, al-Sarradsch, und dessen Gegenspielers, General Haftar, hervor. Beide hatten sich auf französische Einladung auf einem Schloss in der Nähe von Paris getroffen. Macron würdigte in einer Stellungnahme den - wie er sagte - "historischen Mut" der beiden Gegenspieler.



Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi im Herbst 2011 herrscht politisches Chaos in Libyen. Die Truppen Haftars kontrollieren weite Teile im Osten des Landes. Er selbst unterstützt die Gegenregierung in Bengasi.