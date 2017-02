Libyen EU-Außenminister drohen mit neuen Sanktionen

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und sein französischer Amtskollege Jean-Marc Ayrault auf einem EU-Außenministertreffen in Brüssel. (AFP / JOHN THYS)

Die Europäische Union erhöht den Druck auf die Konfliktparteien im Bürgerkriegsland Libyen.

Die Außenminister der Mitgliedsstaaten beschlossen auf einem Treffen in Brüssel, notfalls neue Strafmaßnahmen gegen politische Akteure zu verhängen, die sich den Friedensbemührungen in dem nordafrikanischen Staat widersetzen. In einer Erklärung verwiesen die Minister zudem auf den zum Teil gewaltsamen Umgang mit Flüchtlingen in Libyen. Die Behörden müssten sicherstellen, dass die Menschenrechte eingehalten würden und die Lager für internationale Hilfsorganisationen zugänglich seien. Schätzungen zufolge warten in Libyen bis zu 350-tausend Flüchtlinge auf die Überfahrt nach Europa. Außerdem plädierten die EU-Außenminister dafür, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufrecht zu erhalten.