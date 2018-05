Die europäischen Behörden haben einem Bericht zufolge erhebliche Zweifel, ob Libyen in der Flüchtlingspolitik ein verlässlicher Partner ist.

In einem internen Papier vom März, das im Internetportal "Buzzfeed" veröffentlicht wurde, beklagt die EU, dass die Boote der libyschen Küstenwache nur eingeschränkt einsatzbereit seien. Außerdem gebe es Stromausfälle und Treibstoffmangel. Die Situation in den libyschen Flüchtlingslagern wird schon lange als katastrophal kritisiert.



2017 hatten die EU-Staaten Libyen Ausstattungshilfen für die Küstenwache zugesagt. Im Gegenzug sollten die Libyer Flüchtlinge aus dem Mittelmeer retten und an der Überfahrt nach Europa hindern.

