Libyen Flüchtlinge leiden in privaten Lagern

Flüchtlinge in Libyen (Deutschlandradio / Alexander Bühler)

Deutsche Diplomaten kritisieren Menschenrechtsverstöße in privat betriebenen Flüchtlingslagern in Libyen.

Die Zeitung "Welt am Sonntag" zitiert aus einem Bericht der deutschen Botschaft in Nigers Hauptstadt Niamey, in dem allerschwerste und systematische Menschenrechtsverletzungen beklagt werden. Wörtlich werde in dem Dokument von "KZ-ähnlichen Verhältnissen" gesprochen. - In den Lagern in Libyen halten Schlepper ausreisewillige Migranten gefangen. Wer nicht zahlen könne, müsse damit rechnen, getötet zu werden, so der Bericht der Diplomaten. Außerdem sollen Folter, Vergewaltigungen, Aussetzungen in der Wüste und Erpressungen an der Tagesordnung sein.