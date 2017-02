Libyen-Gesandter UNO-Generalsekretär weist US-Kritik an Fajad zurück

Der Hauptstz der Vereinten Nationen in New York. Im Vordergrund: Die Skulptur "Kugel in Kugel" von Arnaldo Pomodoro. (imago )

UNO-Generalsekretär Guterres hat Kritik aus den USA an seinem Personalvorschlag für den künftigen Libyen-Sondergesandten zurückgewiesen.

Ein Sprecher der Vereinten Nationen teilte in New York mit, Guterres habe den ehemaligen palästinensischen Regierungschef Fajad wegen dessen Kompetenzen ausgewählt. UNO-Vertreter arbeiteten niemals als Repräsentant eines Staates oder einer Regierung, betonte der Sprecher.



Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, hatte den Personalvorschlag abgelehnt, weil dadurch - so wörtlich - "ungerechterweise" Partei für die palästinensische Führung ergriffen werde. Dies bedeute eine Benachteiligung Israels.