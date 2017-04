UNO-Generalsekretär Guterres hat vor einer Eskalation der Gewalt in Libyen gewarnt.

In einem Bericht an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen schreibt er, in dem Land werde zwar kein Gebiet mehr vom sogenannten Islamischen Staat kontrolliert. Die Terrormiliz verübe aber weiterhin Angriffe. Die neuerlichen militärischen Auseinandersetzungen in den erdölreichen Regionen Libyens seien alarmierend.



Die Gefahr einer Ausweitung der Kämpfe sieht Guterres vor allem, weil politische Probleme nicht angesprochen würden und es eine Vielzahl bewaffneter Akteure mit verschiedenen Interessen gebe.



In Libyen gibt es seit 2014 rivalisierende Regierungen im Westen und Osten, die jeweils von unterschiedlichen Gruppierungen unterstützt werden.