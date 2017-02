Libyen Kobler: Zustände in Flüchtlingslagern sind grauenhaft

Der UNO-Sondergesandte für Libyen, Martin Kobler (imago / Agencia EFE)

Der UNO-Koordinator für Libyen, Kobler, hat davor gewarnt, aus dem Mittelmeer gerettete Bootsflüchtlinge nach Libyen zurückzubringen.

Die Lage dort sei menschenunwürdig, sagte Kobler der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Die Zustände in den 21 Flüchtlingslagern seien furchtbar, entsetzlich und grauenhaft. Die Menschen würden im Dunkeln eingepfercht, müssten in Schichten schlafen und litten an Unterernährung. Darüber hinaus gebe es Lager, die von Schleppern illegal betrieben würden, führte Kobler weiter aus. Von Flüchtlingen wisse er, dass dort gefoltert und vergewaltigt werde. Es gebe zum Teil sogar Erschießungen, um Platz für Neuankömmlinge zu schaffen.



Bundesinnenminister de Maizière hatte die Möglichkeit angesprochen, im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge nach Libyen zu bringen. In dem nordafrikanischen Land herrschen seit dem Sturz des Machthabers Gaddafi Chaos und Gewalt. Zwei Regierungen und mehrere Milizen konkurrieren um die Macht.