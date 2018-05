Im nordafrikanischen Krisenstaat Libyen sollen am 10. Dezember Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattfinden.

Darauf einigten sich die rivalisierenden Akteure des Landes bei einer Konferenz in Paris. Das Treffen stand unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen.



Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi herrscht Bürgerkrieg in Libyen. In Tripolis gibt es eine von der UNO anerkannte Regierung, die den Westen des Landes kontrolliert. Der Osten steht unter dem Einfluss von General Haftar, dem Kommandeur der libyschen Nationalarmee. Beide Seiten werden von Milizen unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.