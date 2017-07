Frankreichs Staatschef Macron bemüht sich um Vermittlung im Libyen-Konflikt.

In einem Schloss in der Nähe von Paris kam er am Nachmittag zunächst mit dem Ministerpräsidenten der international anerkannten Übergangsregierung, Sarradsch, zusammen. Geplant sind auch Beratungen mit dessen Gegenspieler, General Haftar. Bereits vor dem Treffen war der Entwurf einer Abschlusserklärung veröffentlicht worden, der eine Verpflichtung zu einer Waffenruhe sowie zu Präsidentschafts- und Parlamentswahlen enthält.



Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi im Herbst 2011 herrscht politisches Chaos in Libyen. Die Truppen Haftars kontrollieren weite Teile im Osten des Landes. Er selbst unterstützt eine Gegenregierung in Bengasi.