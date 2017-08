Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Lambsdorff, befürwortet Auffanglager in Nordafrika unter dem Dach des UNO-Flüchtlingshilfswerks.

Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, sagte der FDP-Politiker im Deutschlandfunk. Humanitäre Hilfe vor Ort sei wichtig. Gestern hatte sich bereits Niedersachsens Innenminister Pistorius für Auffanglager ausgesprochen, die auch in Libyen denkbar seien, wenn sie denn von EU oder UNO betrieben würden. Die Grünen-Vorsitzende Peter lehnte Lager in Libyen dagegen ausdrücklich ab und betonte, nach Berichten von Nicht-Regierungsorganisationen würden dort Menschen interniert, gefoltert, versklavt und vergewaltigt.



Lambsdorff sprach sich im Deutschlandfunk zudem für Militäreinsätze vor der libyschen Küste aus. Italiens Parlament stimmt heute über einen solchen Einsatz ab. Die libysche Regierung hatte Rom um Unterstützung gegen Menschschmuggler in ihren Hoheitsgewässern gebeten.