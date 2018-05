Frankreichs Präsident Macron hat die führenden Politiker Libyens für Dienstag nach Paris eingeladen, um nach möglichen Lösungen für ein Ende der Krise in dem Land zu suchen.

Macron sagte, Ziel des Treffens sei auch, alle beteiligten Akteure in die Verantwortung zu nehmen. Rivalisierende Gruppen kämpfen in Libyen seit dem Sturz von Diktator Gaddafi um die Vormachtstellung. Das Treffen steht unter der Schirmherrschaft der UNO. Vertreter von 19 Ländern sollen als Beobachter teilnehmen. Geplant ist die Unterzeichnung einer Erklärung, die unter anderem Neuwahlen noch in diesem Jahr vorsieht.

