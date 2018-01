Bei einem Doppelanschlag in der libyschen Hafenstadt Bengasi sind nach neuesten Angaben mindestens 33 Menschen getötet worden.

Dutzende weitere wurden verletzt, wie Rettungskräfte mitteilten. Nach Polizeiangaben explodierte die erste Bombe in einem Fahrzeug vor einer Moschee. Etwas später detonierte ein weiterer Sprengsatz ebenfalls in einem Auto, als bereits Sicherheitskräfte und zahlreiche Helfer vor Ort waren. Über die Täter ist noch nichts bekannt.



Seit dem Sturz von Libyens langjährigem Machthaber Gaddafi im Herbst 2011 herrscht Chaos in dem nordafrikanischen Land. Weite Teile Libyens werden von bewaffneten Milizen kontrolliert. Es gibt zuden zwei konkurrierende Regierungen: Eine der nationalen Einheit, die international anerkannt ist, und eine Regierung unter dem abtrünnigen General Haftar, die im Osten des Landes herrscht. In deren Einflussgebiet liegt auch Bengasi.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.