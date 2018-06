Libyen lehnt Aufnahmelager für Flüchtlinge auf seinem Boden ab.

Solche Einrichtungen verstießen gegen die Gesetze des Landes, sagte der Vize-Chef des Präsidentschaftsrates, Maitik, in Tripolis nach einem Treffen mit dem italienischen Innenminister Salvini. Libyen sei aber bereit, mit der Europäischen Union in der Frage der illegalen Migration zusammenzuarbeiten.



Salvini hatte bei der Unterredung Flüchtlings-Auffanglager an der südlichen Grenze des Bürgerkriegslandes vorgeschlagen. Von dort legen die meisten Boote mit Migranten in Richtung Europa ab.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.